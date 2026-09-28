Первая смерть от бешенства в Крыму: что нужно знать, чтобы не стать жертвой?

В Крыму зафиксирован первый в 2026 году летальный исход от бешенства. Смертельный случай произошел в апреле в Нижнегорском районе. Как сообщает Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и Севастополе, ежегодно за медицинской помощью после укусов животных на полуострове обращаются около 6,5 тыс. человек, а более тысячи проходят курс антирабических прививок.

Бешенство передается через слюну зараженного животного. Чаще всего источником становятся собаки, кошки, лисицы и волки, реже — крупный рогатый скот. Опасен не только укус, но и попадание слюны на поврежденную кожу или слизистые оболочки глаз, носа и рта. Укусившее человека животное необходимо изолировать и наблюдать у ветеринара в течение 10 дней. После появления первых симптомов болезнь почти всегда заканчивается летальным исходом.

Предотвратить бешенство можно, если вовремя провести профилактику после контакта с больным животным. Однако в Крыму ситуация остается напряженной из-за роста числа бездомных собак и кошек, нежелания владельцев прививать питомцев и нарушений правил содержания животных. По данным Центра гигиены и эпидемиологии, очаги болезни периодически возникают как среди диких, так и среди домашних животных по всему полуострову.