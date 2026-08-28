Первые 40 дней после смерти: что нужно успеть сделать родным, чтобы помочь душе, и какие даты считаются ключевыми

Православная традиция не требует от скорбящих многолетнего ношения черной одежды, постоянных слез или полной изоляции от мира. Как поясняют священнослужители, подлинная скорбь выражается прежде всего в искренней молитве за душу ушедшего, а не во внешних атрибутах. Об этом напоминает сайт « Азбука веры ».

Особое значение имеют первые 40 суток после смерти. В этот период усопшего называют новопреставленным, его душа нуждается в духовной поддержке живых. Сакральными считаются третий, девятый и сороковой дни: в эти даты близким советуют прийти в храм, помолиться, заказать панихиду или подать записку на литургию.

Церковь не требует от родственников носить исключительно траурную одежду, рыдать без остановки или впадать в отчаяние — последнее граничит с грехом уныния. Вместо этого верующим предлагают сосредоточиться на духовном: помогать ближним, заниматься благотворительностью, хранить светлые воспоминания о покойном. При этом в период траура действительно стоит отказаться от шумных увеселений, злоупотребления алкоголем и вызывающего поведения.

Сроки скорби по уставу ограничиваются сорокадневным периодом, однако в народной практике их часто продлевают: по родителям — до года, по детям, братьям, сестрам, бабушкам и дедушкам — около полугода.