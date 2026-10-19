«Первые и самые основные действия»: Зинатуллина объяснила, как бороться с хандрой

Спорт и полноценный сон помогают бороться с хандрой. Об этом ИС « Вести » рассказала кандидат психологических наук Азалия Зинатуллина. По ее словам, если эти меры не дают результата, необходимо обратиться к врачу.

Зинатуллина назвала сон и спорт первыми и самыми основными базовыми действиями, которые действительно восстанавливают. Она добавила, что будет здорово внедрить и какие-то увлекательные занятия, хотя бы самые простые и элементарные.

Психолог также обратила внимание на роль руководства в поддержании комфортной рабочей атмосферы. По ее словам, если сотрудник не осознает, что с ним происходит, важно вовремя заметить изменения в его состоянии и принять нужные меры, поскольку со временем это может способствовать снижению качества работы.