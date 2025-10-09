Первый снег приближается: когда ждать снегопада в Московском регионе

Снег может выпасть в Москве и Подмосковье уже в октябре, однако устойчивого снежного покрова в этом месяце не ожидается. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам специалиста, температурный режим начнет понижаться со следующей недели, но для формирования значительных осадков условий будет недостаточно.

Снег в октябре для столичного региона не является редким явлением, однако в случае выпадения он будет носить временный характер и не образует постоянного снежного покрова.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, когда в столичном регионе закончатся туманы. Из-за этого природного явления на дорогах Москвы и Подмосковья значительно ухудшилась видимость.