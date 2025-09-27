Первый снег выпал в еще одном российской регионе

В Свердловской области выпал первый снег, сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал SHOT. В нем также опубликованы соответствующие фотографии.

Большое количество осадков выпало в городе Качканар, где в утренние часы снежные заносы создали помехи движению на дорогах.

Отмечается, что местные жители вынуждены преодолевать сугробы по пути на работу и по делам. По данным очевидцев, осадки начались с продолжительного ливня, который затем перешел в снег. В некоторых районах мокрый снег продолжает идти, усложняя дорожную обстановку.

По прогнозам синоптиков, в воскресенье, 28 сентября, погода в Свердловской области улучшится, и ожидается солнечный день.

Накануне первый снег выпал в Якутске, где из-за непогоды произошло около десяти ДТП. «Осенний» снегопад постепенно охватывает все новые территории России.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что снежный покров установился на 20% территории РФ.