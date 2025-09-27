Первый снег выпал в еще одном российской регионе
В Свердловской области выпал «осенний» снег
Фото: [REGIONS/Роман Малышенко]
В Свердловской области выпал первый снег, сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал SHOT. В нем также опубликованы соответствующие фотографии.
Большое количество осадков выпало в городе Качканар, где в утренние часы снежные заносы создали помехи движению на дорогах.
Отмечается, что местные жители вынуждены преодолевать сугробы по пути на работу и по делам. По данным очевидцев, осадки начались с продолжительного ливня, который затем перешел в снег. В некоторых районах мокрый снег продолжает идти, усложняя дорожную обстановку.
По прогнозам синоптиков, в воскресенье, 28 сентября, погода в Свердловской области улучшится, и ожидается солнечный день.
Накануне первый снег выпал в Якутске, где из-за непогоды произошло около десяти ДТП. «Осенний» снегопад постепенно охватывает все новые территории России.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что снежный покров установился на 20% территории РФ.