Пешком вокруг Ладоги и обратно по воде: путешественник финиширует 27 сентября

Член Русского географического общества Евгений Кутузов завершает почти четырехмесячную экспедицию «Круг Ладоги». О ходе путешествия он рассказал в социальных сетях. Маршрут стартовал в Великом Новгороде. На байдарке Кутузов прошел по Волхову до Старой Ладоги, затем пешком обогнул Ладожское озеро. Сейчас он возвращается в Санкт-Петербург по воде.

Экспедиция охватила Новгородскую и Ленинградскую области, а также Карелию. Общая протяженность маршрута — около 1500 км. Финиш запланирован на 27 сентября, во Всемирный день туризма. К этой дате путешественнику останется преодолеть заключительный водный участок до Санкт-Петербурга. Кутузов известен тем, что занесен в Книгу рекордов России за наименьший период между открытым переломом и восхождением на западную вершину Эльбруса.