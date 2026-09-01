Песни Казаковой звучат до сих пор, а она умирала в бедности: Резник назвал виновных и сумму украденного у авторов

Народный артист России Илья Резник заявил, что поэтесса Римма Казакова в последние годы жизни осталась без средств и не могла покупать лекарства. По его словам, причиной стали порядки, сложившиеся в Российском авторском обществе. Сам Резник, по его признанию, за тысячи произведений получал ежемесячно не более ₽30–40 тыс, передает « Абзац ».

Поэт рассказал, что в РАО на протяжении долгого времени действовали нечистые на руку люди, из-за которых авторы оказывались в нищете. Казакова тяжело болела, и до ее ухода в 2008 году он ежемесячно отправлял ей деньги на лечение.

Резник много лет конфликтовал с Российским авторским обществом. Еще в 2014 году он обратился с открытым письмом к Дмитрию Медведеву, назвав отчисления смехотворными: за трансляцию песен на телевидении ему начисляли по 12 копеек. После этого поэт изъял свои произведения из коллективного управления РАО.

Позднее следователи МВД выявили в деятельности организации хищения более чем на ₽500 млн. В 2026 году Мещанский суд Москвы приговорил бывшего руководителя РАО Сергея Федотова к полутора годам колонии особого режима, признав его виновным в нанесении ущерба на ₽297 млн.

Премьера интервью-шоу Тутты Ларсен «Нетленка» с участием Ильи Резника состоится 2 сентября на «Абзаце».