Пьет чай, кивает, а потом докладывает начальству: психолог рассказал, как вычислить офисного стукача

Психолог Валентин Денисов-Мельников в беседе с « Абзацем » рассказал, как распознать офисного доносчика и как вести себя рядом с ним. По его словам, такому человеку не важны справедливость или решение проблем — ему нужно выглядеть полезным перед начальством.

Специалист пояснил, что главный признак стукача — он не решает проблему на месте. Если коллега заметил ошибку, он не подойдет и не предложит исправить ее вместе, а сразу отнесет информацию наверх. При этом важно отличать доносительство от нормальной рабочей ответственности: сообщение о воровстве, угрозах или опасных ошибках — это поступок взрослого и ответственного сотрудника, а не стукачество. Офисные же доносчики очень внимательно слушают чужие разговоры, собирают мелкие промахи, запоминают, кто что сказал, когда ушел и чем недоволен. Внешне такой человек может сидеть рядом, пить чай и кивать, а позже у руководства уже окажется краткое содержание беседы.

Рядом со стукачом психолог советует вести себя спокойно и сухо, держать дистанцию, не рассказывать лишнего, не делиться личным, не обсуждать начальство, коллег и планы, помня, что такой человек все фиксирует.