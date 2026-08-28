Петербург в бархатный сезон стал хитом: спрос на отели вырос на 25%, а в топ-10 вошли неожиданные города

Спрос на бронирование отелей и апартаментов в Санкт-Петербурге в бархатный сезон вырос на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные совместного исследования сервиса «Островок» и авиакомпании «Аэрофлот», проведенного с 78.ru .

В первую десятку популярных направлений для отдыха в сентябре–октябре вошли Петербург, Москва, Сочи, Калининград, Казань, Владивосток, Нижний Новгород, Зеленоградск, Кисловодск и Сириус. Помимо Северной столицы, заметный рост бронирований показали Москва и Новосибирск (+33%), Нижний Новгород (+20%), а также направления выходного дня: Выборг, Ярославль, Псков, Великий Новгород, Суздаль и Сергиев Посад.

Почти каждое шестое бронирование по России (15%) приходится на природные локации для активного отдыха — Дальний Восток, Кавказ, Карелию, Байкал и Алтай. В отдельных регионах этой категории спрос вырос до 35%: в Приморском крае — на 35%, Северной Осетии — на 27%, Хабаровском крае — на 22%, Камчатке — на 20%, Иркутской области и Карелии — на 18%.

«Аэрофлот» также фиксирует рост спроса на перелеты в природные направления. Наибольший скачок отмечен на маршруте Петербург — Архангельск (+92% год к году), а также Москва — Иркутск (+25%) и Москва — Мурманск (+9%). Средняя стоимость забронированной ночи в отелях и апартаментах по России на сентябрь–октябрь составляет ₽5700 и остается на уровне прошлого года.