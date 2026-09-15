Петербурженка застряла в Израиле: пограничники обратили внимание на наличные и отказали во въезде

Россиянку вторые сутки удерживают в аэропорту Тель-Авива после отказа во въезде в Израиль. Об этом сообщает « Абзац » со ссылкой на Telegram-канал SHOT. По данным канала, 28-летняя Елизавета М. из Санкт-Петербурга прилетела в страну по туристической визе.

Во время паспортного контроля сотрудница миграционной службы провела дополнительный допрос. По словам девушки, внимание привлекли российские рубли в ее кошельке. Елизавета рассказала, что именно из-за наличных ей отказали во въезде. Также ей сообщили, что без приглашения от родственника пройти паспортный контроль будет сложно.

Россиянку решили депортировать, но и здесь возникли проблемы: ее не посадили на первый подходящий рейс. Девушке пришлось остаться в аэропорту и провести там ночь в ожидании следующего вылета.