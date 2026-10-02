Певец поддержал грузинскую общину: в Кисловодске построят храм Святой Нины

Певец и композитор Сосо Павлиашвили пожертвовал ₽2 млн на строительство храма Святой равноапостольной Нины в Кисловодске. Об этом сообщил председатель грузинской общины «Иверия» Петр Лобжанидзе. Храм возводят на Артиллерийской горке по инициативе местной грузинской общины, передает « МК-Кавказ ».

После завершения строительства здесь планируют открыть грузинский культурный центр — площадку для сохранения языка, традиций и развития межнационального сотрудничества.

Глава Кисловодска Евгений Моисеев поблагодарил Павлиашвили за поддержку. Он отметил, что город исторически многонационален, а храм возводится силами грузинской общины при участии благотворителей. Моисеев подчеркнул, что любой храм — это дом Божий, который нужно посещать, оберегать и помогать его созданию. Он выразил огромную благодарность певцу, назвав его пожертвование вкладом не только в строительство православного храма, но и в развитие будущего культурного центра, где смогут сохранять грузинский язык и традиции. По словам мэра, храм Святой Нины станет одним из самых значимых духовных и культурных мест для жителей Ставропольского края и не только.