Пили воду с ядом 11 000 лет и выжили: у жителей Анд нашли генетическую защиту от мышьяка, которой нет у других

Токсичный элемент попадает в подземные воды из вулканических пород. В населенном пункте Сан-Антонио-де-лос-Кобрес до установки очистной системы в 2012 году его концентрация достигала примерно 200 мкг на литр — это в 20 раз выше рекомендованного предела в 10 мкг на литр. При этом люди живут на плато Пуна-де-Атакама не менее 7–11 тысяч лет.

Ученые изучили образцы ДНК 124 местных женщин и сравнили их с данными жителей Перу и Колумбии. Оказалось, что у населения северной Аргентины чаще встречаются варианты гена AS3MT, связанного с обменом мышьяка. Эти генетические особенности помогают эффективнее преобразовывать мышьяк в соединения, которые быстрее выводятся из организма, и снижают накопление наиболее токсичной монометилированной формы. Еще в 1995 году специалисты заметили, что у женщин из Анд образуется меньше опасного промежуточного соединения и больше выводимой формы.

Авторы считают, что длительное проживание в условиях загрязненных вод могло закрепить такую особенность через естественный отбор. Поздние исследования допускают наличие похожих генетических признаков и у других андских народов, которые поколениями жили при высоком содержании мышьяка в воде.