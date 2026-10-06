Пить больше воды с началом отопительного сезона не нужно: объяснение врача

Врач Шрамко: с отопительным сезоном не нужно пить больше воды

Общество

С началом отопительного сезона здоровым людям не нужно автоматически увеличивать потребление воды. Об этом телеканалу «Краснодар» рассказала врач медицинской профилактики Яна Шрамко. По ее словам, в большинстве случаев достаточно ориентироваться на чувство жажды и сохранять привычный питьевой режим.

Шрамко пояснила, что количество необходимой жидкости может возрастать при высокой температуре, рвоте, диарее и интенсивных физических нагрузках, а также во время беременности и грудного вскармливания. При заболеваниях сердца и почек питьевой режим следует согласовывать с врачом. Сухость в квартире врач рекомендовала устранять нормализацией влажности воздуха, а не увеличением объема выпиваемой воды.

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