Пить больше воды с началом отопительного сезона не нужно: объяснение врача

С началом отопительного сезона здоровым людям не нужно автоматически увеличивать потребление воды. Об этом телеканалу « Краснодар » рассказала врач медицинской профилактики Яна Шрамко. По ее словам, в большинстве случаев достаточно ориентироваться на чувство жажды и сохранять привычный питьевой режим.

Шрамко пояснила, что количество необходимой жидкости может возрастать при высокой температуре, рвоте, диарее и интенсивных физических нагрузках, а также во время беременности и грудного вскармливания. При заболеваниях сердца и почек питьевой режим следует согласовывать с врачом. Сухость в квартире врач рекомендовала устранять нормализацией влажности воздуха, а не увеличением объема выпиваемой воды.