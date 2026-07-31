Пьяная ссора у дома в Климовске: как незнакомец ударил ножом в шею и что засняли камеры

В Подольске 48-летнему местному жителю предъявлено обвинение в покушении на убийство. По версии следствия, пьяный мужчина напал с ножом на незнакомого человека возле жилого дома в микрорайоне Климовск. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК России по Московской области.

Инцидент произошел 28 июля. Между обвиняемым и 43-летним потерпевшим вспыхнул конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес оппоненту несколько ударов ножом в шею и плечо, после чего скрылся. Раненый сумел самостоятельно обратиться за помощью и был госпитализирован. Подозреваемого задержали по горячим следам. Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, изъяли нож, изучили записи с камер видеонаблюдения, зафиксировавшие момент нападения, и провели допросы. Назначен комплекс судебных экспертиз, включая судебно-медицинскую, психолого-психиатрическую и молекулярно-генетическую.

Уголовное дело возбуждено по статье о покушении на убийство. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом о заключении обвиняемого под стражу.