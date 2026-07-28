Кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в беседе с 360.ru предостерег от употребления алкоголя перед купанием. По его словам, безопасной дозы спиртного в такой ситуации не существует, а алкоголь и вода несовместимы абсолютно.

Специалист пояснил, что спиртное стимулирует на неоправданные поступки, тогда как в воде любая переоценка собственных сил и неверный расчет могут стать роковыми. Даже небольшое количество алкоголя способно вызвать головокружение, а резкий перепад температур при погружении в прохладную воду — спровоцировать спазм сосудов, судороги или потерю сознания. Врач настоятельно рекомендовал полностью отказаться от спиртного перед отдыхом на водоемах.