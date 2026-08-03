Пьяный рецидивист вынес алкоголь из магазина, но выронил добычу при побеге: чем все закончилось в Нагатино-Садовниках
ГУ МВД по Москве задержало 31-летнего подозреваемого в грабеже алкоголя
Столичные полицейские задержали 31-летнего ранее судимого приезжего, который открыто похитил алкоголь из магазина в районе Нагатино-Садовники, но выронил добычу при бегстве от охранника. Товар возвращен торговому представителю. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
По данным ведомства, злоумышленник открыто забрал с витрины спиртное и попытался скрыться. Охранник бросился за ним, после чего грабитель убежал, бросив похищенное. Сотрудники патрульно-постовой службы задержали подозреваемого на улице Академика Миллионщикова. Задержанный пояснил, что совершил преступление в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело о грабеже, фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.