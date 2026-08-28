Пьяный россиянин после звонка бывшей оказался у силовиков

Ночной визит к бывшей девушке в Кемерове обернулся для местного жителя не примирением, а встречей с Росгвардией. Его действия оказались слишком активными и агрессивными: сибирячка была вынуждена остановить наглеца, пишет VSE42.RU .

Сигнал о семейном конфликте поступил в Росгвардию глубокой ночью из одной из многоэтажек в спальном районе Кемерова. 36-летняя горожанка сообщила, что ее бывший сожитель в неадекватном состоянии пытается проникнуть в квартиру.

Когда экипаж прибыл на место, выяснилась любопытная деталь: буйный визитер к тому моменту уже исчез. Возможно, инцидент так и остался бы рядовым вызовом, если бы мужчина не продолжил атаку дистанционно.

Пока сотрудники Росгвардии находились в квартире, мобильник заявительницы разрывался от звонков. Бывший возлюбленный, не успокоившись после неудачи с дверью, принялся осыпать женщину угрозами. Правда, он не учел одного: все его пылкие речи транслировались не только адресату, но и правоохранителям.

Слова, которые мужчина позволил себе в телефонном разговоре, стали решающим аргументом для немедленного розыска. Оперативники вычислили маршрут злоумышленника и задержали его спустя непродолжительное время.

Вместо задушевного разговора с бывшей кемеровчанин получил беседу с полицейскими. Задержанного доставили в территориальный отдел внутренних дел, где теперь его действия получат правовую оценку.

В пресс-службе регионального управления Росгвардии не уточнили, какая именно статья грозит ночному романтику, но предупредили: угрозы физической расправой и попытки незаконного проникновения в жилище могут повлечь за собой серьезные последствия.