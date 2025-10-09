Пьяный военный изрезал женщину ножом ради сережек

В Томской области военнослужащий, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, напал с ножом на незнакомую женщину. Об этом сообщила пресс-служба 2-го Восточного окружного военного суда.

Отмечается, что мужчина схватил потерпевшую за шею, насильно затащил в квартиру, где повалил на диван и нанес два удара ножом в область шеи.

Преступник надрезал левую ушную раковину женщины и извлек серьгу, после чего похитил вторую серьгу из правого уха.

В результате нападения потерпевшей был причинен легкий вред здоровью. Суд оценил причиненный материальный ущерб оценили более чем в 16 тыс. руб.

Военнослужащего признали виновным и назначили наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима. Одновременно был удовлетворен гражданский иск о возмещении ущерба, поданный пострадавшей.

Ранее сообщалось, что в Рязани задержали мужчину, напавшего с ножом на девушку у Лефортовского парка в Москве.