Пять деревень без подвоза: в российском регионе дети едва добираются до школы

В комментариях под постом губернатора Кузбасса Ильи Середюка жители региона снова подняли наболевшее — на этот раз речь о подвозе детей в школу и работе общественного транспорта, пишет VSE42.RU .

Одна из жительниц рассказала о школе в селе Менчереп Беловского округа: по ее словам, подвоза нет сразу из пяти деревень, а половину рейсовых маршрутов отменили, из-за чего дети приезжают лишь на два с половиной урока.

В администрации Беловского округа ответили, что должность водителя школьного автобуса свободна с 6 октября 2026 года. Директор Менчерепской школы уже принял все возможные меры: вакансию подали в центр занятости Белова, разместили на портале «Работа России» и в соцсетях. Дополнительную информацию можно узнать по телефону управления образования.

Проблемы с транспортом есть не только в Белове, но и в других городах, включая столицу региона. Житель Кемерова поинтересовался, будут ли что-то менять с общественным транспортом, и предложил вернуть маршрутки, поскольку нынешние перевозчики, по его мнению, не справляются.

В кемеровской администрации пояснили: в ходе модернизации на линии вместо старых «пазиков» вышли современные автобусы большой вместимости. Они соответствуют требованиям, в них действуют все льготы и проездные, а работу транспорта контролируют ежедневно. По вопросам работы городского пассажирского транспорта можно обращаться в УЕЗТУ по телефону.