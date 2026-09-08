Финансист Михаил Лазарев в беседе с URA.RU перечислил привычки, которые мешают разбогатеть. По его словам, одна из главных — импульсивные покупки. Кроме того, к финансовым ошибкам он отнес неумение просчитывать риски.

Эксперт пояснил: важно анализировать не просто остаток на счете, а денежные потоки и уметь делать прогнозы по ним. В качестве примера он привел семью с ребенком, планирующую купить квартиру. Прежде чем решиться, стоит оценить перспективы хотя бы на год: какие суммы будут поступать, есть ли надежный трудовой контракт и фиксированная зарплата.

Также, по мнению Лазарева, разбогатеть не позволяют отсутствие плана на случай «черного лебедя», незнание основ финансовой грамотности и регулярные мелкие расходы. Именно совокупность этих привычек, а не только крупные траты, способна помешать материальному благополучию.