Владельцам квартир перед декабрем напомнили о пяти действующих нормах жилищного законодательства. Соблюдение этих правил поможет избежать лишних расходов, конфликтов с соседями и споров с управляющими компаниями, сообщает PRIMPRESS . В материале отмечено, что это не новый пакет изменений с 1 декабря 2026 года: многие требования действуют давно.

Платежные документы за коммунальные услуги можно получать через электронные сервисы и личные кабинеты, но бумажные квитанции для всех граждан не отменяют. Вопросы общего имущества, ремонта и выбора управляющей компании решают на общих собраниях собственников, голосовать разрешено через государственные информационные системы, но нарушение процедуры может стать поводом оспорить итоги.

Перед масштабным ремонтом нужно выяснить, требуют ли работы согласования, особенно при изменении конфигурации помещений и переносе инженерного оборудования. При нарушении собственника могут обязать восстановить прежнее состояние за свой счет. Сдавать квартиры посуточно можно, соблюдая права соседей и санитарные требования, письменного согласия всех соседей для обычной краткосрочной аренды закон не требует. Если управляющая компания плохо выполняет обязанности, жильцы могут направить претензию и добиться уменьшения платы, но это не освобождает от участия в расходах на содержание общего имущества.