Пять тревожных знаков, что в вашем доме поселилась нечистая сила: проверьте, не замечали ли вы их

Специалисты перечислили признаки, которые могут указывать на присутствие в жилище нечистой силы. Об этом сообщает ИА « Кулик ».

Первый тревожный сигнал — необъяснимые запахи. Считается, что так о себе дают знать души людей, которые раньше жили в этом доме. Второй признак — посторонние звуки: постоянные шорохи и скрипы могут говорить о том, что рядом находится кто-то, кого невозможно увидеть.

Также насторожить должны резкие перепады температуры, когда жильцов бросает то в жар, то в холод. Согласно поверьям, призраки источают необъяснимое тепло и холод. Еще один признак — частые перемены настроения у хозяев дома: человека будто что-то постоянно раздражает или огорчает. Наконец, о присутствии нечистой силы может свидетельствовать перемещение предметов: пропадают ключи, вещи падают за шкаф, хотя их ровно положили на полку.

Авторы материала советуют внимательнее относиться к таким явлениям и при необходимости принимать меры.