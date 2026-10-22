Пять зон заботы и шесть дней интенсива: как Москва учит регионы уходу за пожилыми

По ее словам, для коллег из других городов разработана шестидневная программа обучения — интенсив по 10 академических часов в день. Он включает знания, которые можно сразу применить на практике, и пользуется спросом. Особый интерес вызывает модель обучения, построенная на пяти тематических зонах: «Движение», «Безопасность», «Гигиена», «Забота» и «Уважение». Сотрудников учат безопасному перемещению маломобильных и пожилых людей, работе с функциональными кроватями, подъемниками, вертикализаторами и креслами-колясками, а также организации безбарьерного пространства. Занятия проходят на высокотехнологичных симуляторах и манекенах по единым московским стандартам ухода. По словам Цукановой, это делает процесс эффективным и безопасным для специалистов, подопечных и их близких. Коллеги из регионов отмечают, что обучение в московском центре позволяет познакомиться со столичными стандартами и освоить работу с современным оборудованием на практике.