Пятитонный автобус расплющил мужчину, но он сумел выжить

В Серове Свердловской области медики совершили почти невозможное – спасли жизнь мужчине, которого пятитонный автобус придавил к стене. Об этом со ссылкой на региональный Минздрав пишет интернет-издание «Ямал-Медиа».

Чрезвычайное происшествие случилось, когда местный житель работал в гараже. По неустановленной причине стоявший рядом автобус внезапно покатился и всем своим весом в примерно пять тонн расплющил мужчину о стену.

Прибывшая бригада скорой помощи столкнулась с критической ситуацией. В результате удара у пострадавшего были сломаны ребра, которые травмировали легкое. Это спровоцировало внутреннее кровотечение, создав прямую угрозу для жизни – счет шел на минуты.

«Благодаря слаженной работе всей нашей команды — скорой медицинской помощи, травматологии, реанимации — мы смогли его спасти», — привел канал слова врача-травматолога Серовской городской больницы Бахриддина Достиева.

Сейчас жизнь пациента вне опасности, но его, судя по всему, ждет длительное восстановления после инцидента.

Ранее сообщалось, что мужчину раздавило прессом на предприятии в Москве.