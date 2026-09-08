Более десяти российских туристов, отдыхавших в пятизвездочном отеле NOVA LIFE HOTEL под Аланьей, сообщили о симптомах кишечной инфекции. Об этом пишут в Telegram-каналах. Отдыхающие жаловались на рвоту, диарею, боли в животе, высокую температуру, озноб и сильную слабость.

Один из туристов из Екатеринбурга почувствовал себя плохо на четвертый день отпуска: температура поднялась до 39 градусов, появились слабость и диарея. Ночью его доставили в Alanya Life Hospital, где диагностировали гастроэнтерит и колит. Из-за болезни мужчине пришлось прервать отдых и вернуться домой досрочно.

Туристы предполагают, что причина недомогания — еда со шведского стола или инфекция. Один из отдыхающих заметил тошноту у ребенка уже при заселении, а позже обратил внимание на кислую кукурузу, которую подавали несколько дней. Стоимость проживания в отеле начинается от ₽11 тыс. за ночь. После сообщений о массовом недомогании некоторые туристы начали заранее покупать лекарства.