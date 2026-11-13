Пятница 13-го: Москву накроет самый теплый и сырой день недели

Синоптик Позднякова: пятница 13-го в Москве — тепло, дождь и аномалия

Общество

Пятница, 13 ноября, станет самым теплым и сырым днем недели в Москве: температура поднимется до 9 градусов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на ведущего специалиста «Метеоновостей» Татьяну Позднякову. Во вторник и среду, 10 и 11 ноября, погоду в городе определит гребень южного антициклона: ночью столбики термометров покажут от +1 до +3, днем — от +3 до +6.

По словам синоптика, 12 ноября характер погоды поменяется — скажется влияние теплого фронта циклона, центр которого будет находиться над Балтикой. В этот день ожидаются небольшие осадки: ночью около 0, днем +3…+5. Наиболее неблагоприятная погода ожидает москвичей в пятницу, 13-го числа, отметила Позднякова. Днем временно прогнозируется дождь, возможен значимый объем осадков, а температура будет на 4–4,5 градуса выше климатической нормы. В субботу, 14-го числа, значения будут держаться на уровне от 0 до +5.

Читайте также

Минус 8 кг за месяц без жестких диет: россиянка доверила похудение нейросети и раскрыла итог

Минус 8 кг за месяц без жестких диет: россиянка доверила похудение нейросети и раскрыла итог

Хурма, гранат или мандарины: нутрициолог назвала лучший осенний фрукт для иммунитета

Хурма, гранат или мандарины: нутрициолог назвала лучший осенний фрукт для иммунитета

Нетрезвый хозяин швырял собаку о землю: очевидцы проучили россиянина за жестокость к питомцу

Нетрезвый хозяин швырял собаку о землю: очевидцы проучили россиянина за жестокость к питомцу

Банки обязали возвращать Соцфонду ошибочные пенсионные зачисления

«Рыцарский зал в придачу». 800-летний замок Шнадиц в Саксонии продают за один евро

«Рыцарский зал в придачу». 800-летний замок Шнадиц в Саксонии продают за один евро

Леонид Пасечник сообщил об атаке БПЛА на жилой сектор в центре Луганска

Расширение ОМС: депутат Чаплин раскрыл новые обследования для россиян

Отказ от квартиры мечты: девелопер назвал главные причины переезда жителей столицы

Отказ от квартиры мечты: девелопер назвал главные причины переезда жителей столицы

Шутка Павла Дурова о шпионках завирусилась на фоне скандала вокруг гендиректора Nvidia

Шутка Павла Дурова о шпионках завирусилась на фоне скандала вокруг гендиректора Nvidia

Замещающие облигации: ЦБ вернул значительную часть средств инвесторов

Долги по ЖКХ: Отключать газ и электричество для отопления продолжат по правилам

«Когда-нибудь пригодится»: сколько денег пылится в шкафах москвичей

«Когда-нибудь пригодится»: сколько денег пылится в шкафах москвичей