Пятница 13-го: Москву накроет самый теплый и сырой день недели

Пятница, 13 ноября, станет самым теплым и сырым днем недели в Москве: температура поднимется до 9 градусов. Об этом сообщают « Известия » со ссылкой на ведущего специалиста «Метеоновостей» Татьяну Позднякову. Во вторник и среду, 10 и 11 ноября, погоду в городе определит гребень южного антициклона: ночью столбики термометров покажут от +1 до +3, днем — от +3 до +6.

По словам синоптика, 12 ноября характер погоды поменяется — скажется влияние теплого фронта циклона, центр которого будет находиться над Балтикой. В этот день ожидаются небольшие осадки: ночью около 0, днем +3…+5. Наиболее неблагоприятная погода ожидает москвичей в пятницу, 13-го числа, отметила Позднякова. Днем временно прогнозируется дождь, возможен значимый объем осадков, а температура будет на 4–4,5 градуса выше климатической нормы. В субботу, 14-го числа, значения будут держаться на уровне от 0 до +5.