Пьют все, а вас это бесит? Нарколог объяснил, что скрывается за агрессией к алкоголю

Резкая неприязнь к выпивающим людям не всегда объясняется принципиальным отказом от алкоголя. Психиатр-нарколог Василий Шуров в беседе с РИАМО заявил, что причина может крыться в непрожитой зависимости или детской психологической травме.

По словам специалиста, агрессия обычно возникает, когда человек не прорабатывает свою зависимость, а переходит в контрзависимость. Он держится «на зубах», до конца не осознает триггеры, и пьющая компания начинает его раздражать.

Шуров отметил, что такое поведение характерно для людей, отказавшихся от спиртного, но не проработавших зависимость. В этом случае любая выпивающая компания становится для них триггером. Еще одна распространенная причина — детская травма: дети людей с алкогольной зависимостью нередко болезненно реагируют на употребление спиртного окружающими.