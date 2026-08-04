Суд признал, что отмена авиарейса из-за плана «Ковер» не является форс-мажором для туроператора, и обязал компанию вернуть туристу удержанные деньги вместе с неустойкой, штрафом и компенсацией. Общая сумма выплат превысила ₽868 тысяч, передает « ТурДом ».

Житель Твери приобрел тур на восьмерых за ₽672 тысячи с вылетом из Внуково 7 мая, однако рейс Pegasus Airlines был отменен из-за введения плана «Ковер». Туроператор предложил перенести вылет на два дня, а после отказа туриста вернул не всю сумму, удержав почти ₽280 тысяч в счет якобы понесенных расходов за невозвратные авиабилеты. Апелляционная инстанция с такой позицией не согласилась.

В решении суда указано, что профессиональные участники рынка обязаны заранее просчитывать риски регулярных задержек и отмен рейсов в текущих условиях. План «Ковер» вводился неоднократно, и считать его непредвиденным обстоятельством нельзя, а отказ от поездки признается вынужденным, а не добровольным. В итоге с туроператора взыскали ₽279 тысяч удержанной стоимости тура, ₽279 тысяч неустойки, ₽278 тысяч штрафа за отказ добровольно удовлетворить требования, ₽10 тысяч компенсации морального вреда, а также судебные и почтовые расходы. Общая сумма превысила ₽868 тысяч.

Ранее в феврале 2026 года две жительницы Ярославля отсудили у туроператора ₽90 тысяч за потерянный день отдыха в Турции. Тогда суд также отверг доводы компании о форс-мажоре, установив, что ограничения действовали лишь до определенного часа, а рейс был отменен уже после их снятия.