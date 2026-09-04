Плато Путорана, киты и закрытый Эрмитаж: сколько стоит отдых, который выбирают самые взыскательные туристы России

В России стабильно растет сегмент внутреннего VIP-туризма. Главные причины — государственная поддержка, развитие инфраструктуры и закрытие части зарубежных направлений. О трендах и сложностях этого рынка «Газете.Ru » рассказала генеральный директор туроператора «Парадиз-Тур» Мария Черепанова.

По ее словам, опытные путешественники, привыкшие к мировым стандартам, стали активнее изучать Россию. Главный запрос — уникальный опыт с глубоким погружением в национальную культуру, историю и колорит. Один из примеров — экспедиция семьи из четырех человек на плато Путорана: вертолетная экскурсия к водопадам, трекинг, каякинг и кульминация в виде дня рождения с участием коренных народов.

Среди популярных направлений 2026 года Черепанова назвала Кольский полуостров для наблюдения за китами, Алтай с петроглифами, Байкал и Кавказские Минеральные Воды. Востребованы также гастрономические туры и закрытые экскурсии в Эрмитаж, Русский музей и Петергоф. Таких клиентов объединяет стремление к подлинности: они готовы ехать за шедевром в галерее или северным сиянием на берегу Баренцева моря.

Основные вызовы — ограниченная транспортная инфраструктура и нехватка специалистов, умеющих работать с VIP-клиентами. Кроме того, посещение Эрмитажа после закрытия нужно бронировать за две-три недели. Черепанова считает, что спрос на «живое» и «необычное» станет долгосрочным трендом.