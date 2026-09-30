Плацкарт будущего: в российских поездах появятся удлиненные полки и УФ-лампы в санузлах

Regionsamara.ru: российские плацкартные вагоны ждет масштабное обновление

Общество

В российских поездах дальнего следования готовят изменения плацкартных вагонов. Инженеры решили увеличить длину спальных полок, внедрить модульные системы хранения и оснастить вагоны современными техническими решениями. Эти меры — не косметический ремонт, а ответ на конкуренцию с авиаперевозками и рост внутреннего туризма. Об этом пишет regionsamara.ru.

Особое внимание уделят персонализации пространства. Нижние полки можно будет трансформировать в два отдельных кресла со столиком, что даст пассажиру выбор между спальным местом и зоной для работы или отдыха. Новые модульные системы хранения одежды, обуви и личных вещей обеспечат гибкость, а удлиненные полки пригодятся высоким пассажирам.

Гигиена выходит на первый план: предусмотрены системы очистки воды и воздуха, отделочные материалы с антибактериальными свойствами, а санузлы оборудуют ультрафиолетовыми лампами. Такой подход может стать новым стандартом в российских поездах. Подобные решения уже реализованы в ряде европейских стран, но российский вариант отличается универсальностью и адаптацией к разным условиям эксплуатации. По мнению авторов инициативы, внедрение трансформируемых пространств и новых технологий повысит привлекательность железнодорожных перевозок и задаст ориентиры для всего рынка.

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