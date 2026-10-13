Плавучий агрегат из Новосибирска очистит дно водоемов от нефти: как он работает?

Сибстрин создал плавучий агрегат для очистки дна водоемов от нефти

Общество

Ученые Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета (Сибстрин) создали плавучий агрегат для очистки дна водоемов при аварийных разливах нефти и нефтепродуктов. Станция забирает отложения, разделяет их на фракции и помещает в разные емкости. Изобретение относится к области охраны окружающей среды.

Комплекс представляет собой взаимосвязанные плавающие платформы, оснащенные ленточными транспортерами. Они подают нефтепродукты и песок в отдельную тару. Технология позволяет убирать загрязнения на всей глубине залегания, не размывая дно. Авторы отмечают, что предыдущие решения с похожим функционалом имеют высокую стоимость. Одни устройства, работающие на поверхности, не способны очищать воду в толще и придонных слоях, другие отличаются сложной конструкцией и провоцируют размыв отложений, осложняющий ситуацию в акватории. Станция, созданная новосибирцами, предназначена для использования как на природных, так и на искусственных водоемах.

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