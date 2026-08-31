Плесень, подвал и щели у плинтусов: откуда на самом деле лезут мокрицы и почему сначала нужно идти в УК

Чтобы избавиться от мокриц в квартире, нужно лишить их влаги и перекрыть пути в помещение. Об этом « Абзацу » рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. По его словам, достаточно устранить протечки, заделать щели герметиком и при необходимости использовать соль или уксус.

Бондарь пояснил, что мокрицы — не насекомые, а наземные ракообразные, которые дышат жабрами. В сухой среде они не выживают, поэтому их появление почти всегда указывает на сырость, протечки или слабую вентиляцию. Специалист советует проверить трубы под раковиной и ванной, очистить вентиляционную решетку или установить вытяжной вентилятор с обратным клапаном. Щели возле стояков и плинтусов лучше заделать силиконовым герметиком, а помещение периодически просушивать.

Если мокриц немного, помогут простые средства. Рассыпанная по сырым углам соль впитывает влагу, создавая неблагоприятную среду. Смесь соды, красного перца и табака разводят в теплой воде, наносят на влажные участки и через несколько часов смывают. Столовый уксус отпугивает резким запахом и попутно уничтожает плесень, которой питаются мокрицы. Эти методы безопасны для людей и бьют по главной потребности вредителей — влаге.

Если домашние меры не дают результата, очаг может находиться за пределами квартиры: в подвале, техническом подполье или вентиляционной шахте. Тогда устранять причину должна управляющая компания. Жильцам стоит подать заявку или позвонить в диспетчерскую, а при бездействии — жаловаться в Госжилинспекцию и Роспотребнадзор. При сильном заражении можно вызвать службу дезинсекции.