«Плевать на эту чушь»: Пудовкин объяснил, как Киркорову отвечать на волну возвратов билетов

Музыкальный продюсер Сергей Пудовкин допустил, что сетевой хейт и информационные атаки не смогут разрушить репутацию Филиппа Киркорова. Об этом он рассказал « Абзацу ». По мнению Пудовкина, команде артиста не нужно ничего предпринимать в ответ на волну возврата билетов в регионах: следует просто продолжать работать и помогать артисту двигаться дальше, а на «мерзкую чушь» не обращать внимания.

Продюсер напомнил, что Киркоров был с температурой, но вышел на сцену и как артист отработал программу от начала до конца, — и если кто-то сдал билеты, то кто-то и купил. По словам Пудовкина, временные организационные осечки и возникшие разногласия с частью аудитории — привычные рабочие моменты в российском шоу-бизнесе.

Настоящие преданные поклонники, считает он, понимают самоотверженность кумира и продолжат заполнять концертные площадки. Продюсер добавил, что у артистов бывают и температура, и осечки, и суды, но это не дает людям права заниматься информационным беспределом: людям интересна грязь, однако он уверен, что поклонники от Киркорова не отвернутся.