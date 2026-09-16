Туроператор TEZ TOUR открыл бронирование экскурсионных и комбинированных туров во Вьетнам на бархатный сезон и зиму. Заезды стартуют с октября, вылеты — из Москвы, Екатеринбурга, Новосибирска, Иркутска и Владивостока. Главное отличие новых программ — отказ от отдыха в одном отеле: маршруты объединяют знакомство с культурой севера и юга страны с последующим пляжным отдыхом, передает « Турпром ».

Цены на полные турпакеты на одного человека при двухместном размещении с перелетом из Москвы начинаются от ₽115000 за неделю в Нячанге. Тур «Юг и Центр Вьетнама + Нячанг» на 12 дней обойдется от ₽221000, программа «Лучшие места» (Север, Центр и Нячанг) на 11 дней — от ₽235000, а двухнедельный гранд-тур «Две столицы Вьетнама + Нячанг» — от ₽317000.

Эксперт по Юго-Восточной Азии Сергей Новиков пояснил, что запуск комбинированных программ — лучшее решение для зимы, поскольку погода в разных частях страны кардинально отличается. В Нячанге октябрь–декабрь — влажный сезон: море штормит, возможны ливни, а полноценный пляжный сезон начинается ближе к январю–февралю. На севере зимой прохладно: в Ханое в январе температура может опускаться до +13…+15 °C, в горной Сапе — до +5 °C, возможны туманы и холодные дожди. Зато в бухте Халонг в это время комфортно гулять без летнего зноя. На юге (Хошимин и дельта Меконга) зимой сухо, солнечно и стабильно +30…+32 °C. Новиков также предупредил, что в период празднования Тет цены на экскурсии и еду взлетают на 30–50%, а отели и билеты быстро раскупают. Он резюмировал, что комбинированный тур — идеальная страховка от капризов погоды: максимум экскурсий на прохладном севере и гарантированный загар на жарком юге.