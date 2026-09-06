Почему бесы обходят стороной тех, кто носит крест и причащается: объяснение святого

Святой Иоанн Сострский рассказал, чего больше всего боятся бесы. По словам блаженного, это крест, святая вода и Святое Причастие, которое верующие вкушают в церкви. Об этом пишет ИА «Кулик».

Также многие священники считают, что нечистую силу отпугивает молитва Ангелу-хранителю. Ее советуют повторять по 50 раз, начиная с самого утра.

Святой подчеркивал: каждый верующий должен регулярно посещать храм, причащаться и носить нательный крест, не снимая. Тогда бесы не смогут одолеть человека.