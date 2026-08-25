Ученые объяснили, почему бросить курить сложно даже при полном осознании вреда. Табачная зависимость формируется под влиянием одновременно психологических и физиологических факторов.

Физиологическую основу создает никотин: он стимулирует выброс дофамина, а при отказе уровень этого нейромедиатора резко снижается. Это вызывает бессонницу, ухудшение концентрации, раздражительность и подавленное состояние. Психологическая сторона состоит в том, что курение становится ежедневным ритуалом, связанным со стрессом, кофе-брейками и общением, поэтому отказ требует серьезной перестройки привычного поведения.

Специалисты Центра изучения табака Университета Висконсина отмечают, что отказ от сигарет может повлиять на социальную активность, однако опасения по поводу изоляции и сужения круга общения чаще всего преувеличены. Исследование 2023 года, опубликованное в Nicotine & Tobacco Research, показало, что переход на электронные системы доставки никотина не решает проблему: зависимость сохраняется, и человек нередко возвращается к обычным сигаретам.

Ученые подчеркивают: отказ от курения положительно сказывается на организме в любом возрасте. У бывших курильщиков восстанавливаются функции дыхательной системы, нормализуется уровень холестерина, снижается риск онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Для достижения устойчивого результата эксперты рекомендуют комплексный подход — работу с психологом, медикаментозную поддержку и никотинзаместительную терапию.