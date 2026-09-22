Почему Дыхтау считается одной из самых смертоносных вершин России: объяснение альпиниста

Альпинист Александр Одинцов назвал Дыхтау одной из самых сложных вершин России. По его словам, сложность горы-пятитысячника в Кабардино-Балкарии обусловлена экстремальной крутизной склонов, камнеопасностью и аномально активным таянием ледников в районе Безенги. Об этом он рассказал « Абзацу ».

Одинцов подчеркнул, что даже базовые маршруты на Дыхтау требуют от спортсменов высочайшего уровня подготовки и сопряжены с постоянным риском для жизни. Он напомнил о трагедии, произошедшей в этом районе пару недель назад, когда погибли 17 человек. По словам альпиниста, самый простой маршрут на вершину имеет четвертую категорию сложности из шести возможных, что говорит о непростом характере горы.

Прохождение Дыхтау осложняется серьезным набором технических трудностей, включая экстремальный наклон поверхности и регулярные проблемы с надежной организацией страховки на скально-ледовом рельефе. В текущем сезоне обстановка в Безенгийском ущелье стала критической из-за резких климатических изменений, спровоцировавших масштабное разрушение горных пород и непредсказуемые обвалы.