Почему фраза «я грешен» не работает на исповеди: в РПЦ объяснили, как подготовиться к таинству по-настоящему

В Русской православной церкви рассказали, как правильно подготовиться к исповеди, чтобы таинство прошло осознанно. Ключевая рекомендация — не откладывать подготовку на последний момент. Священнослужители советуют накануне прийти в храм, поговорить со священником и задать волнующие вопросы. Это помогает настроиться и понять, как подойти к обряду.

Исповедь считается одним из главных таинств: во время нее верующий искренне признает свои поступки и просит у Бога прощения. При этом простое перечисление грехов не имеет смысла. Фразы «я грешен» и «во всем раскаиваюсь» не заменяют настоящего покаяния.

Священники отмечают: если батюшка начинает задавать уточняющие вопросы, удивляться не стоит. Это не любопытство, а попытка понять суть сказанного и дать духовный совет. Прощение у Бога должно идти от сердца, а не по шаблону, пишет ИА «МедиаПоток».