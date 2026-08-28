Почему грипп из школы опасен для всей семьи: в Москве запускают вакцинацию детей выездными бригадами с 10 сентября

В детских образовательных организациях Москвы с 10 сентября заработают выездные бригады для вакцинации против гриппа. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора после совещания с департаментом образования и науки города накануне нового учебного года.

В ведомстве пояснили, что главная задача — привить детей до начала подъема заболеваемости. Детские коллективы нередко становятся первым звеном распространения инфекции: из школ и садов вирус заносится в семьи, создавая риски для взрослых и пожилых родственников. Ранняя иммунизация должна сформировать коллективный защитный барьер, предотвратить распространение гриппа и снизить нагрузку на систему здравоохранения в предстоящий эпидемический сезон.

Отдельное внимание на совещании уделили профилактическим мероприятиям в образовательных учреждениях. Речь идет о контроле утренних фильтров, соблюдении дезинфекционного режима и своевременной изоляции детей и сотрудников с признаками инфекционных заболеваний.