Почему ходить в церковь по привычке бессмысленно: протоиерей Смирнов объяснил, чего на самом деле ждет Бог от человека

Протоиерей Димитрий Смирнов объяснил, зачем верующему нужно ходить в храм. По его словам, большинство людей не задумываются о смысле пребывания в церкви и часто приходят туда по привычке или только по большим праздникам.

Священник отметил, что человеку свойственно плыть по течению, однако вода всегда течет вниз, и рано или поздно такой путь приведет на дно. Задача христианина — каждый день бороться, идти против большинства, которому ничего не нужно, стремиться к честной и правильной жизни. Ходить в церковь следует не потому, что так принято, а ради покаяния и изменения собственного сердца.

Отец Димитрий подчеркнул, что Богу нужны не свечки и не деньги, а сердце человека, умягченное смирением, терпением и кротостью. Он также напомнил, что роль верующего в этом мире — служить ближнему. Его слова приводит дзен-канал «Смотри в себя».