Почему камчатские медведи не нападают на людей: объяснение зоолога

Зоолог Михаил Кречмар в интервью ТАСС заявил, что камчатские медведи, питающиеся лососем, реже проявляют агрессию к людям. При этом в некоторых районах юга Якутии, включая окрестности Нерюнгри и Алдана, звери отличаются повышенной агрессивностью, причины которой пока неизвестны.

По словам Кречмара, в зоне, где медведи питаются лососевыми рыбами, они гораздо менее агрессивны. Это совершенно точно. Эксперт также отметил, что есть места с повышенной агрессивностью медведей — юг Якутии, район Нерюнгри и Алдана. При этом в целом бурые медведи Сибири и Дальнего Востока не агрессивнее своих сородичей из европейской части России.

По подсчетам ТАСС, в этом году в России от нападений медведей погибли 25 человек, большинство — в Сибири и на Дальнем Востоке.