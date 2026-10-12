Почему камчатские медведи не нападают на людей: объяснение зоолога

Зоолог Кречмар: камчатские медведи реже нападают на людей из-за лосося

Общество

Зоолог Михаил Кречмар в интервью ТАСС заявил, что камчатские медведи, питающиеся лососем, реже проявляют агрессию к людям. При этом в некоторых районах юга Якутии, включая окрестности Нерюнгри и Алдана, звери отличаются повышенной агрессивностью, причины которой пока неизвестны.

По словам Кречмара, в зоне, где медведи питаются лососевыми рыбами, они гораздо менее агрессивны. Это совершенно точно. Эксперт также отметил, что есть места с повышенной агрессивностью медведей — юг Якутии, район Нерюнгри и Алдана. При этом в целом бурые медведи Сибири и Дальнего Востока не агрессивнее своих сородичей из европейской части России.

По подсчетам ТАСС, в этом году в России от нападений медведей погибли 25 человек, большинство — в Сибири и на Дальнем Востоке.

Читайте также

Чужая машина перекрыла выезд: автоюрист объяснил, почему эвакуатор приезжает не всегда

Чужая машина перекрыла выезд: автоюрист объяснил, почему эвакуатор приезжает не всегда

После 80 лет пенсия вырастет автоматически: кому положена двойная выплата и как ее получить?

После 80 лет пенсия вырастет автоматически: кому положена двойная выплата и как ее получить?

Легкая техника для серьезных задач: из Городского округа Пушкинский отправили партию помощи в зону СВО

Легкая техника для серьезных задач: из Городского округа Пушкинский отправили партию помощи в зону СВО

«Погасла — значит, молитву не услышали?»: 7 суеверий о церковных свечах, которые пугают верующих

Батареи холодные, а в квитанции — полная сумма. Как начисляют плату за отопление?

Батареи холодные, а в квитанции — полная сумма. Как начисляют плату за отопление?

«Мы увидим резкие изменения». Гейтс предупредил о сюрпризах от ИИ

«Мы увидим резкие изменения». Гейтс предупредил о сюрпризах от ИИ

Плесень и накипь: эксперт раскрыла правила чистки стиральной машины

Плесень и накипь: эксперт раскрыла правила чистки стиральной машины

Поезда будущего на рельсах прошлого: почему железные дороги Германии отстают от технологий

Стоматология Подмосковья стала лидером по числу судебных исков

Стоматология Подмосковья стала лидером по числу судебных исков

Эксперт предупредил о рисках для пользователей eSIM при смене устройства

Эксперт предупредил о рисках для пользователей eSIM при смене устройства

Дерзкая красота Подмосковья: в «Лосином острове» расцвело и сбросило маску «чертово дерево»

Дерзкая красота Подмосковья: в «Лосином острове» расцвело и сбросило маску «чертово дерево»

Биолог из МГУ предупредил об опасном виде грибов

Биолог из МГУ предупредил об опасном виде грибов

Добавьте mosregtoday.ru в избранное