Почему конфеты и застолья на кладбище противоречат христианству: ответ батюшки

Священник Смирнов: спиртное и еда на могилах противоречат христианству

Общество

Священник Андрей Смирнов объяснил, почему обеды и распитие спиртного у могил противоречат христианским обычаям. По его словам, еда и напитки, которые приносят на кладбище в родительские субботы, не являются поминовением усопших. Об этом сообщил REGIONS.

Смирнов отметил, что в России эта практика очень распространена: многие берут с собой на могилы спиртное и угощения. Однако усопшим нужны молитвы близких и добрые дела, совершенные при жизни, а не застолья, напоминающие языческие обряды. Время на кладбище лучше потратить на уборку могилы, а после работы помолиться и поставить свечу. Тем, кто привык оставлять на могилах конфеты, священник советует раздавать их нуждающимся после службы в храме. В целом Церковь призывает вести себя на кладбище благоговейно.

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