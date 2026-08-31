Почему короткие видео перед сном опаснее, чем кажется: врач объяснила, как они ломают сон, память и даже либидо

Просмотр коротких видео перед сном способен нарушить циркадные ритмы, ухудшить качество сна и повысить тревожность. Об этом ТАСС в кулуарах форума «Технопром-2026» рассказала доктор медицинских наук, доцент кафедры клинического моделирования здоровья и персонализированной медицины Новосибирского госуниверситета Мария Матвеева.

По ее словам, синий свет от экранов подавляет выработку мелатонина, из-за чего засыпание замедляется, а сон становится поверхностным. Постоянная смена картинки вызывает микровозбуждения нервной системы и мешает мозгу перейти в состояние торможения.

Короткие видео формируют зависимость: алгоритмы используют механизм переменного подкрепления, активируя зоны удовольствия без усилий. Перегрузка дофаминовой системы снижает самоконтроль и повышает импульсивность, поэтому расслабиться и заснуть становится сложнее.

Матвеева добавила, что такой контент усиливает тревогу, ухудшает память и внимание, истощает когнитивный резерв. Поток информации активирует симпатическую нервную систему, повышает кортизол, а сравнение себя с «красивой картинкой» усугубляет беспокойство. У молодежи «залипание» на коротких видео связано с трудностями запоминания и снижением успеваемости.

Хроническое вечернее перенапряжение также ухудшает распознавание эмоций, коммуникацию и снижает половое влечение, блокируя необходимый для расслабления парасимпатический сигналинг.