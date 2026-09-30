Почему кошки кажутся загадочными? Биолог объяснила, как они менялись ради людей

Биолог Сибирякова: кошки изменили природу ради жизни с людьми

Общество

Кошки в процессе одомашнивания изменили собственную природу, чтобы приспособиться к жизни рядом с людьми. Об этом kp.ru рассказала биолог Ольга Сибирякова. По ее словам, собакам было проще влиться в человеческую группу, поскольку у них уже имелся опыт взаимодействия с сородичами.

Сибирякова пояснила, что кошки — одиночки. Приспосабливаясь к человеку, они приобрели социальность с нуля. У них меньше мимики и жестов, поэтому собаки кажутся нам понятнее, а кошки — более загадочными. Биолог также отметила, что собаки научились шевелить бровями, и их мимика стала более понятной человеку. Кошки же не только освоили мяуканье, но и подстроили голос так, чтобы он был приятен людям на слух.

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