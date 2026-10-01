Почему мужчины живут меньше? Гериатр назвал главную ошибку

Гериатр Новоселов: силовая активность и питание продлят жизнь на 10 лет

Общество

Физическая активность, включая силовые нагрузки, и сбалансированное питание способны продлить здоровую жизнь примерно на 10 лет. Об этом «Абзацу» заявил врач-гериатр, невролог и нейрофизиолог Валерий Новоселов. По его словам, старение — непрерывный процесс, который идет от зачатия до последних дней, поэтому конкретной возрастной планки его начала не существует.

Новоселов дал три ключевых совета. Первый — физическая активность, причем она должна включать силовые упражнения. Второй — сбалансированное питание, соответствующее энергозатратам организма; оно должно быть вкусным, разнообразным и приносить радость, поскольку «продуктов старения» не существует. Третий — периодически обращаться к врачам. Специалист назвал критической ошибкой игнорирование профилактической медицины. Особенно ярко это проявляется у мужчин, которые склонны откладывать визит в поликлинику до резкого обострения симптомов. Новоселов добавил, что сегодня люди поняли: чтобы жить дольше и быть здоровыми, надо иначе двигаться и питаться. Именно соблюдение этих условий помогает продлить жизнь примерно на 10 лет. Он также отметил, что старение — это непрерывное развитие организма, и поставить здесь точку сложно.

Слова гериатра подтверждаются масштабным исследованием ученых Гарвардского университета. В свою очередь доктор медицинских наук, заведующий кафедрой нормальной физиологии Сеченовского университета Алексей Умрюхин рассказал РИА «Новости», что начальные признаки возраст-ассоциированных изменений могут проявляться уже в 25–30 лет.

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