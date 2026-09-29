Почему мы рассказываем тайны незнакомцам, а не близким: объяснение психолога

Психолог Ягудин: люди делятся тайнами с незнакомцами из-за чувства безопасности

Общество

Психолог Дмитрий Ягудин объяснил, почему люди готовы делиться сокровенным с незнакомцами. В беседе с РИАМО доктор психологических наук отметил, что ключевую роль играет чувство безопасности, а также желание быть увиденным и поиск похожих ситуаций.

По словам эксперта, с незнакомцами действительно безопаснее, хотя это звучит парадоксально. Близким люди рассказывают с оглядкой: они знают мужа, семью, имеют свое мнение и будут помнить сказанное годами. Главное — они могут дать обратную связь и имеют право критиковать. Ягудин подчеркнул, что чужие люди не знают контекста, не будут смотреть на вас на семейных встречах и вскоре забудут услышанное. Психолог сравнил соцсети с поездом, где пользователю, как попутчику, можно выдать то, чем не поделишься с близкими.

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