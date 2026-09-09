Почему нельзя просто поставить свечку: в РПЦ объяснили, как правильно поминать умерших на 3, 9 и 40 дней

Православным верующим напомнили, как правильно поминать усопших родственников. В церкви рекомендуют заказать сорокоуст — молитву, которую читают за литургиями до наступления сорокового дня после смерти. Кроме того, необходимо самостоятельно молиться в храме и ставить свечи за упокой души, передает ИА « Кулик ».

Священники поясняют, что искренние сердечные обращения помогают умершим ощутить облегчение. Особенно важно молиться на третий, девятый и сороковой дни: в этот период душа проходит испытания, Господь взвешивает земные поступки и определяется ее дальнейшая участь. Молитвы живых направлены на то, чтобы попросить у Бога прощения для покойного, поскольку уходящие из жизни люди не всегда успевают исповедоваться и причаститься.

Батюшка добавил, что поминовение почивших установлено самим Господом, поэтому верующие должны его совершать.