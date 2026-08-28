Почему нельзя рассказывать, как вы молитесь и поститесь: протоиерей Смирнов объяснил, чем опасна «показная вера»

Протоиерей Димитрий Смирнов объяснил, почему молиться и поститься нужно втайне. По его словам, рассказывать окружающим о своей духовной жизни не следует — особенно о молитве и посте.

Священник отмечал, что свой подвиг необходимо скрывать, поскольку жить по заповедям можно только ради Бога и только перед Ним. Когда человек открывает внутреннюю жизнь людям и показывает свои труды, он получает награду уже здесь, питая собственное тщеславие. Если же все совершается тайно, это становится проявлением подлинной веры: человек знает, что Бог видит его усилия.

По словам отца Димитрия, именно в такой скрытности заключена настоящая сила. Верующий ничего не делает ради земного устройства, а напротив — все направляет к достижению Царствия Небесного.