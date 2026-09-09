Почему нельзя выбрасывать старый крест с могилы: священник объяснил, чем это грозит и как поступить правильно

После установки постоянного памятника деревянный крест с могилы верующего человека по возможности стоит сохранить. Об этом пишет ИА « МедиаПоток » со ссылкой на священника Антония Русакевича.

По православной традиции деревянный крест ставят на могиле сразу после похорон. На нем указывают имя умершего и даты жизни. Примерно через год родственники часто устанавливают каменный памятник, после чего встает вопрос о судьбе первоначального креста.

Священник пояснил: если похоронен верующий, крест лучше оставить. Он символизирует веру умершего и надежду на вечную жизнь. Поэтому установка памятника не означает, что деревянный крест обязательно убирать.

Если родственники все же решили заменить его, старый крест нельзя просто выбрасывать. Русакевич назвал такое обращение грехом. Один из вариантов — обратиться в церковь при кладбище: возможно, крест смогут использовать. Если сохранить или передать его не получается, допускается сжечь крест прямо на кладбище, а оставшийся пепел рассыпать на могиле. Такой способ священник назвал допустимым после удаления креста с места захоронения.