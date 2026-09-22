Почему одни болеют осенью, а другие нет: врач Галина назвала главные факторы

Врач Галина: осенние простуды зависят от состояния кишечника

Общество

Интегративный врач-эндокринолог и диетолог Кристина Галина объяснила «Газете.Ru», почему одни люди осенью чаще простужаются, а другие переносят сезон без проблем. По ее словам, иммунная система зависит от состояния кишечника, уровня стресса, питания, сна и физической активности.

В кишечной стенке сосредоточено большое количество иммунных клеток, а состав микробиоты напрямую связан с местными защитными механизмами. О нарушениях в работе ЖКТ могут сигнализировать регулярные тошнота, изжога, вздутие, боли и дискомфорт в животе, тяжесть после еды, а также проблемы со стулом. Эти признаки врач советует не игнорировать.

Не менее важным фактором остается хронический стресс. Он способен влиять на моторику кишечника, пищевое поведение, сон и микробиоту. Для поддержки последней Галина рекомендует разнообразный рацион: овощи, зелень, ягоды, бобовые, цельнозерновые продукты, орехи и семена. Такой набор помогает укрепить защитные силы организма в сезон простуд.

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